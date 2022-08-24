Красногорск, 24 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Приговор по делу о мошенничестве вынес в отношении экс-депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева Красногорский городской суд Московской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Уголовное дело о незаконном возмещении НДС на сумму более чем 140 млн рублей крупным белгородским поставщиком продуктов питания и алкоголя «Добрыня» расследовал центральный аппарат СК. Следствие доказало, что предприниматели в 2015 году поручили подчинённым через подконтрольные фирмы провести сделки с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, а потом возместить НДС.

По данным «Коммерсанта», суд приговорил Фуглаева к трём годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия задержали в 2020 году, Анатолий Фуглаев признался в мошенничестве и возместил причинённый ущерб.