Томск, 24 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Томской области с 2020 года в средства безопасности школ и детсадов инвестировано более 170 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом рассказал замначальника областного департамента общего образования Виктория Скатова.

vettie vette В школе

При этом ежегодно на эти цели требуется около 300 млн рублей, а общая потребность превышает 900 млн рублей.

Вопрос будет решаться в том числе за счёт проекта модернизации школьных систем образования. На эти цели область получила более 2 млрд рублей из федерального бюджета.