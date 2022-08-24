Рига, 24 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Нелояльных к Латвии членов русского сообщества следует «изолировать», заявил 24 августа президент республики Эгилс Левитс.

Saeima Президент Латвии Эгилс Левитс

«Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их… их просто надо изолировать», — заявил он в эфире Латвийского радио.

Он также добавил, что подавляющее большинство граждан Латвии «за полгода стали более националистичными и патриотичными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что гражданам России могут отказать во въезде на территорию бывших прибалтийских республик СССР, а также других стран ЕС, если они не осудят освободительную военную операцию на территории бывшей УССР и не признают Крым «принадлежащим» оккупационному киевскому режиму.

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