Рамонь, Воронежская область, 24 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Две девятилетние девочки получили травмы в автоаварии с участием электросамоката и легкового автомобиля в Рамонском районе Воронежской области 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Авария произошла около 19:30 на улице Рубежной в посёлке Рамонь. По предварительным данным, 47-летний водитель Renault Logan, при пересечении перекрестка равнозначных дорог, столкнулся с электросамокатом, на котором двигались две девятилетние девочки.

Оба ребёнка получили травмы и были госпитализированы. Полиция начала проверку по факту аварии.

Всего за сутки 23 августа в Воронежской области произошло 80 аварий, в 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, один человек погиб.