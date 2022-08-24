Казань, 24 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. С 19 сентября авиакомпания Air Serbia запускает рейсы из Белграда в Казань. Полеты будут совершаться по понедельникам и четвергам, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Авиакомпания Air Serbia осталась единственным европейским перевозчиком, выполняющим рейсы в Россию. Из Белграда самолеты вылетают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее ИА REGNUM передавало, доход от въезда иностранных туристов в Россию составлял ранее более $11 млрд в год. В 2022 году этот показатель упадет до $2 млрд.

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