Париж, 24 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил пожарных, выборных должностных лиц и фермеров, которые выстояли против пожаров и засухи, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

На открытии совета министров глава французского государства поблагодарил пожарных, чиновников и фермеров, которые выстояли в условиях пожаров и засухи.

«Они были ключевыми игроками в этой борьбе», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает «конец изобилия».