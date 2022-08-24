Биробиджан, 24 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Кульдурском бруситовом руднике в Еврейской автономии начала работу новая дробильно-обогатительная фабрика. Её открытие приурочили к 20-летию Русского горно-химического общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

Russian Mining Chemical Company Новая дробильно-обогатительная фабрика на Кульдурском бруситовом руднике

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Трансляция торжественной церемонии открытия шла в прямом эфире и завершилась онлайн-экскурсией по руднику и фабрике. На запуске предприятия в том числе присутствовали представители правительства ЕАО, депутаты Законодательного собрания региона, руководители предприятий, представители общественных организаций области.

«У Кульдурского бруситового рудника богатая история. Его освоение началось ещё в семидесятых годах прошлого века. Люди, которые здесь работали, старались передавать умения и навыки новым поколениям рабочих. Сегодня компания интенсивно развивается. Кульдурское месторождение брусита уникально и востребовано, готовая продукция необходима для многих сфер жизни людей», — отметил вице-губернатор ЕАО, первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Братыненко.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из предприятий провинции Хэйлунцзян в Китае заинтересовалось продукцией ООО «Кульдурский бруситовый рудник». Компания Еврейской АО намерена поставлять минерал на экспорт.