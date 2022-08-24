Новая обогатительная фабрика открылась в Еврейской АО
Биробиджан, 24 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Кульдурском бруситовом руднике в Еврейской автономии начала работу новая дробильно-обогатительная фабрика. Её открытие приурочили к 20-летию Русского горно-химического общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства ЕАО.
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Трансляция торжественной церемонии открытия шла в прямом эфире и завершилась онлайн-экскурсией по руднику и фабрике. На запуске предприятия в том числе присутствовали представители правительства ЕАО, депутаты Законодательного собрания региона, руководители предприятий, представители общественных организаций области.
Как сообщало ИА REGNUM, одно из предприятий провинции Хэйлунцзян в Китае заинтересовалось продукцией ООО «Кульдурский бруситовый рудник». Компания Еврейской АО намерена поставлять минерал на экспорт.