Салехард, 24 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На Ямале стартовала кампания по сбору школьников-представителей коренных малочисленных народов Севера в школы-интернаты. Планируется, что к началу учебного года из тундры доставят 3500 учеников, среди которых 626 первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Первыми к кампании по сбору детей подключились Ямальский, Приуральский и Тазовский районы. Это самые многочисленные территории. С 20 августа в интернаты этих муниципалитетов доставлено 290 детей. Традиционно ребят привозят в школы бортами вертолетов, водным и автомобильным транспортом. С близлежащих территорий родители сами доставляют детей в школы-интернаты», — отметила Яна Весова, заместитель директора департамента образования Ямала.

Этап набора детей пройдёт с 25 августа по 9 сентября. Учеников примут 25 школ-интернатов в городе Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах.

Напомним, что на Ямале разработали «Арктическую азбуку», которую получит каждый первоклассник в новому учебном году 1 сентября на торжественной линейке. Книга расскажет юным школьникам о природе родного края и необходимости её защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Астрахани в новом учебном году на базе четырёх школ откроются инженерные классы судостроительного профиля.

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