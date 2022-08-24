Лондон, 24 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи предупредил об «эпохальных переменах» в национальной безопасности, в то время как претенденты на место лидера Консервативной партии и страны обязуются увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в интервью каналу Sky News 24 августа.

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«Ситуация с безопасностью в Евро-Атлантике глубоко изменилась примерно за последний год… Напряженность продолжает расти на Дальнем Востоке в Южно-Китайском море, — сказал Хиппи. — Складывается ощущение, что мы переживаем своего рода эпохальные перемены в нашей ситуации с безопасностью».

«Мы должны встать на защиту [б. УССР]… чтобы все это закончилось на условиях Зеленского, — добавил Хиппи. — Если мы этого не сделаем… мы создадим условия для… осмелевшего президента Си [Цзиньпина] в Южно-Китайском море».

Хиппи также заявил, что поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Лиз Трасс на предстоящих выборах главы Консервативной партии, который станет и премьер-министром Великобритании. По его словам, Трасс «обещала тратить 3% ВВП» на оборону до конца десятилетия. В данное время Соединенное Королевство тратит на оборону 2% ВВП.

Соперник Трасс бывший министр финансов Риши Сунак также пообещал увеличить расходы на оборону, добавил Хиппи.