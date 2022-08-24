Бузулукский район, Оренбургская область, 24 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбургской области отмечена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили 24 августа а корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Свиньи

В селе Екатериновка обнаружены павшие домашние свиньи. Проведены лабораторные исследования. Выявлен вирус АЧС.

В Бузулукском районе вводится карантин. Ситуация находится под контролем Россельхознадзора, минсельхоза и правительства Оренбуржья.

Добавим, АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней. Заболевание не поддается лечению. Вакцины не существует. Единственным надежным способ борьбы является уничтожение (путем сжигания) всех свиней, диких и домашних, в очаге заражения, из-за чего производители несут колоссальные экономические потери.