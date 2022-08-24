Багдад, , 13:41 — REGNUM Судебные власти Ирака заявили о возобновлении работы Высшего судебного совета страны.

Протесты в Багдаде Al Jazeera English

Как сообщает Al-Sumariya, решение было принято после того, как демонстранты «сняли осаду» со здания совета и Федерального верховного суда в Багдаде. Ранее сторонники партии «Садристское движение» оцепили резиденцию судебных властей Ирака, требуя от них распустить Национальное собрание (парламент) страны. После того, как лидер протестующих — мусульманский богослов Муктада ас-Садр — призвал демонстрантов разойтись, протестующие свернули палаточный городок и прекратили блокировать работу суда.

В совместном заявлении Высшего судебного совета и Федерального верховного суда сообщается, что судебные власти намерены добиваться уголовного преследования для участников акций протеста.