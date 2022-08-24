Вашингтон, 24 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) заявляет, что условия свободы вероисповедания в Афганистане «резко ухудшились» после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

USCIRF добавляет, что «насильственное навязывание» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистских интерпретаций ислама нарушило «свободу религии или убеждений» широкого круга афганских граждан.

В отчёте комиссии говорится, что, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязались защищать все этнические и религиозные группы, «условия для свободы вероисповедания в Афганистане» с момента прихода группы к власти, стали хуже». Со ссылкой на отчёт комиссии, агентство Reuters пишет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь навязали гражданам Афганистана свою радикальную интерпретацию ислама, введя жёсткие ограничения.

Согласно этому отчёту, ограничения, введённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), затронули религиозные меньшинства, женщин, ЛГБТ-сообщество и афганцев с иным толкованием ислама.

Комиссия обвиняет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в гибели десятков афганских хазарейцев и добавляет, что группировка не смогла защитить шиитов и хазарейцев от нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отчёте комиссии также говорится, что министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана ограничивает права женщин, применяя строгие меры в отношении их одежды, свободы передвижения, права на труд и образование.

USCIRF утверждает, что и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют суфиев, последователей философско-мистического направления в исламе.

«Завоевание Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привело к быстрому упадку и исчезновению небольших индуистских и сикхских общин в Афганистане», — указано в отчёте.

Также отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают существование христианской общины в Афганистане.

Комиссия США по международной религиозной свободе является агентством федерального правительства, которое осуществляет мониторинг свободы религии и убеждений во всём мире. Члены этой комиссии назначаются президентом Соединённых Штатов и лидерами обеих партий Конгресса США.