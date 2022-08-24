Нескольких телеведущих в США обвинили в домогательствах
Вашингтон, 24 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Женщина, имя которой держится в тайне, предъявила иск актёру и экс-звезде Saturday Night Live Орасио Сансу за предполагаемые домогательства. Об этом 24 августа пишет Variety.
Как отмечает издание, позже возможная жертва попросила у суда разрешения добавить в качестве ответчиков популярных телеведущих и актёров Джимми Фэллона, Лорна Майклза и Трейси Моргана. Женщина утверждает, что они способствовали неправомерному поведению Санса.
По словам истицы, Санс «ухаживал» за ней, когда она была подростком и фанаткой шоу Saturday Night Live. Она также утверждает, что Санс целовал и щупал её на вечеринке без её согласия в мае 2002 года, когда ей было 17 лет.
Добавим, что иск был подан ещё в августе 2021 года. Сумма, которую истица хочет получить в качестве компенсации, неизвестна.