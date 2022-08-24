Вашингтон, 24 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Женщина, имя которой держится в тайне, предъявила иск актёру и экс-звезде Saturday Night Live Орасио Сансу за предполагаемые домогательства. Об этом 24 августа пишет Variety.

Цитата из телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Джимми Фэллон

Как отмечает издание, позже возможная жертва попросила у суда разрешения добавить в качестве ответчиков популярных телеведущих и актёров Джимми Фэллона, Лорна Майклза и Трейси Моргана. Женщина утверждает, что они способствовали неправомерному поведению Санса.

По словам истицы, Санс «ухаживал» за ней, когда она была подростком и фанаткой шоу Saturday Night Live. Она также утверждает, что Санс целовал и щупал её на вечеринке без её согласия в мае 2002 года, когда ей было 17 лет.

Добавим, что иск был подан ещё в августе 2021 года. Сумма, которую истица хочет получить в качестве компенсации, неизвестна.