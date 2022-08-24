Чебоксары, 24 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии на основе материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мора рыбы в реке в Чебоксарском районе. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камыши около водоема

Проверка проводилась в связи с гибелью рыбы в Рыкше. По данным надзорного ведомства, в ходе деятельности сельскохозяйственного предприятия произошёл сброс на землю отходов животноводства. Правоохранители установили, что загрязнённые стоки попали в безымянный ручей, который является притоком реки Рыкша.

Следствие оценило причинённый почве и водным ресурсам ущерб в 800 тыс. рублей.

Природоохранным прокурором внесено представление руководителю сельхозпредприятия. В ведомстве отмечают, что два должностных лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности, ущерб возмещён, разработан проект рекультивации земельного участка,

В прокуратуре добавляют, что на основе материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Напомним, что это не первое уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Рыкша, ранее оно расследовалось в 2018 году. Следствие тогда оценило ущерб в 2,2 млн рублей, а перед судом предстал начальник очистных сооружений общества «Чувашский бройлер». Весной 2019 году решением суда ему назначен штраф, а компанию обязали рекультивировать загрязнённую птичьим помётом землю.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года минприроды Чувашии заявило, что в 2022 году зафиксировано семь фактов замора рыбы в водных объектах республики, из них в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде.

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