Берлин, , 17:38 — REGNUM В Германии заговорили о введении специальных налогов на газ. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Газ © ИА REGNUM

«Все возможно. Но прогнозы — неблагодарная вещь, особенно если они касаются будущей зимы», — заявил эксперт.

Многое будет зависеть именно от климата, верен Борисов.

«Кто мог предсказать такую жару и засуху в Европе? Так же и с зимой. Если будет мягкая зима, то и никаких дотаций, налогов и субсидий не понадобится», — заключил политолог.

Напомним, что немецкий объединенный газовый хаб THE озвучил сумму одного из двух «энергетических» налогов, вводимых в Германии с 1 октября. Она составит 2,419 евроцента/кВт·ч.