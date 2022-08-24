Париж, 24 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает «конец изобилия», передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

На открытии совета министров Эммануэль Макрон подчеркнул, что перед лицом нарастающих кризисов Франция переживает «конец больших запасов».

«То, через что мы проходим, — это большой сдвиг, большой переворот», — заявил глава французского государства, добавив о «конце безрассудства».

Как сообщало ИА REGNUM, после лета, отмеченного экстремальными климатическими явлениями, правительство Франции сосредоточило свое внимание на борьбе с глобальным потеплением.