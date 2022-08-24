Донецк, 24 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Торговый центр «Галактика» в Донецке загорелся после прямого обстрела со стороны ВСУ. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 24 августа в своём телеграм-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Он опубликовал снимки торгового центра, на которых видны клубы чёрного дыма и пожарные машины. На некоторых снимках виден открытый огонь, а также лестница с пожарными, поднятая до уровня крыши.

«Прямое попадание в магазин «Галактика» в микрорайоне Широкий», — ранее написал Кулемзин.

По данным МЧС ДНР, пожар распространился по площади в 5 тыс. кв. м. Загорелся торговый зал и два стеллажа с лакокрасочными изделиями на летней торговой площадке. Пожарные ликвидируют горение. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали здание администрации ДНР в Донецке.

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