Мэр Донецка опубликовал снимки ТЦ, горящего после атаки ВСУ
Донецк, 24 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Торговый центр «Галактика» в Донецке загорелся после прямого обстрела со стороны ВСУ. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 24 августа в своём телеграм-канале.
Он опубликовал снимки торгового центра, на которых видны клубы чёрного дыма и пожарные машины. На некоторых снимках виден открытый огонь, а также лестница с пожарными, поднятая до уровня крыши.
«Прямое попадание в магазин «Галактика» в микрорайоне Широкий», — ранее написал Кулемзин.
По данным МЧС ДНР, пожар распространился по площади в 5 тыс. кв. м. Загорелся торговый зал и два стеллажа с лакокрасочными изделиями на летней торговой площадке. Пожарные ликвидируют горение. Информации о пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали здание администрации ДНР в Донецке.
Читайте также: ВСУ атаковали администрацию Пушилина — кадры с места обстрела