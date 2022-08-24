Кемерово, 24 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Кемерове устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 01:12 (время местное) 24 августа — на перекрестке улиц Суворова и Мариинская столкнулись «Лада Приора» и автомобиль скорой помощи.

Уже установлено, что 18-летний водитель легкового автомобиля, не имеющий права управления транспортом, не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи и совершил столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 21-летняя пассажирка «Лады» и 46-летней медик.