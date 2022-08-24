Ставрополь, 24 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На развитие туризма на Северном Кавказе из федерального бюджета в 2023 году выделят более 886 млн рублей. Денежные средства будут направлены на создание пляжных зон, на развитие туристических маршрутов, на создание кемпингов и развитие туристической инфраструктуры и другие цели в сфере туризма, сообщила глава руководителя Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Советский плакат Туризм - лучший отдых

Так, Дагестану выделено на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов 132 млн рублей. На эти же цели Северная Осетия получила 21,7 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 108,2 млн рублей, Кабардино-Балкария — 33,32 млн рублей, Ставрополье — 115 млн рублей. В целом по России на развитие этих направлений в 2023 году будет распределено 3,1 млрд рублей между 44 субъектами РФ.

Кроме того, Дагестану выделят 81,7 млн рублей, а Ингушетии — 82, 2 млн рублей на создание кемпингов и развитие инфраструктуры туризма.

Также будут предоставлены денежные средства на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха. Среди получателей грантов в числе 21 субъекта РФ оказались три региона СКФО: Дагестан, получивший на эти цели 103,8 млн рублей, Ингушетия — 102,3 млн рублей, и Ставропольский край — 106,3 млн рублей.