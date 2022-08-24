Армения, 17 января, 2007, 14:34 — ИА Регнум. Сопредседатели Дартмутской конференции по региональным конфликтам обратились к сопредседателям МГ ОБСЕ от имени и по поручению участников Диалога конференции между жителями Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха с просьбой сформулировать пункты, которые участники Диалога хотели довести до сведения сопредседателей Минской Группы. ИА REGNUM приводит полный текст обращения:

"Во-первых, участники Диалога глубоко озабочены тем, что общественность недостаточно информируется о содержании официальных переговоров, не вовлечена в процесс урегулирования, и поэтому не готова принять или поддержать возможные результаты переговоров. В этих условиях, велика вероятность негативной реакции со стороны общественности на достигнутые договоренности. Общественность должна быть убеждена, что эти договоренности приведут к прочному и справедливому миру.

Во-вторых, соглашения, достигнутые в ходе переговоров и направленное на решение вопросов о восстановлении коммуникаций, экономического и культурного сотрудничества, синхронизированного с ходом мирного процесса; о территориях и границах; о беженцах и вынужденно переселенных лицах; о юридически оформленном окончательном статусе Нагорного Карабаха и заключении мирного договора и об установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, сможет иметь прочную основу только тогда, когда:

- будет преодолена враждебность в отношениях между жителями региона;

- все жители региона получат возможность обсуждать и рассматривать основные детали долгосрочных мирных взаимоотношений между ними;

- все жители региона будут участвовать в разработке и реализации строительства мирных взаимоотношений.

В-третьих, учитывая сложность данной проблемы, участники Диалога рекомендуют концепцию всеобъемлющего многоуровневого процесса постепенного строительства мирных отношений, представленную в документе "Проект рамочного соглашения о мирном процессе". Философия этого документа состоит в том, что решение всех вопросов должно происходить только при вовлечении общественности. Она должна убедиться в том, что достигнутые договоренности в полной мере отвечают ее интересам и ожиданиям.

Участники Диалога призывают вас убедить лидеров рассматривать проблемы в рамках всеобъемлющего мирного процесса. В дополнение к вышесказанному, участники выражают свою глубокую озабоченность по поводу некоторых элементов методологии текущих переговоров, в особенности:

- исключение полномочных представителей Нагорного Карабаха из переговоров;

- отсутствия широкого мирного процесса, охватывающего все аспекты проблемы;

- отсутствия ясности по вопросу о времени и механизме проведения, составе участников и вопросам, вынесенным на референдум по окончательному статусу Нагорного Карабаха;

- отсутствия мер по укреплению доверия, которые могли бы расширить контакты между народами региона.

Мы предлагаем, чтобы для инициирования мирного процесса с участием общественности при поддержке Минской Группы был бы предпринят ряд первоочередных мер, таких как:

- соглашение на высшем уровне о взаимном отказе от насилия и враждебной пропаганды;

- организация обмена архивными документами относительно трудового стажа, места жительства и т.д., необходимыми для получения пенсий, компенсаций и решения других вопросов для беженцев и перемещенных лиц;

- создание условий и разрешение частным лицам посещать семейные захоронения и, в конечном итоге, более свободное перемещение людей по личным и деловым потребностям;

- создание "свободных деревень", где нынешние и бывшие жители Нагорного Карабаха моги бы свободно общаться и налаживать связи;

- создание зоны свободной торговли на части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху.

В заключение участники выражают убеждение, что достижение мира - это процесс, в котором должны участвовать граждане. Политические лидеры могут вести переговоры, но только народ может достичь мира", - отмечается в обращении.