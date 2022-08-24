Москва, 24 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В стране станет чище после решения президента РФ Владимира Путина об утилизации упаковки её производителями. Важный день для российской экологии, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Ben_Kerckx Свалка. Мусор

«Почти три года не прекращалась сумасшедшая битва экологов с западными корпорациями за реформу расширенной ответственности производителей.

Бизнес вроде поддерживал концепцию Российского экологического оператора (РОП), а потом начинал снова её критиковать и тормозить процесс. И так по кругу.

А в это время свалки с упаковкой только росли. Но президент России поставил в этом безумии жирную точку — с простым и понятным решением, подержав вице-премьера Викторию Абрамченко и природоохранную вертикаль.

Путин одобрил планы по переносу ответственности за утилизацию упаковки на её производителей (сейчас это делают производители конечной продукции). Экологи также предлагают установить ответственность по утилизации всего объёма выпускаемой упаковки.

Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45% — то есть компании перерабатывают свои бутылки и упаковки лишь на треть. А остальное просто загрязняет всё вокруг. От этого уходят.

Ещё одно важное решение — отказ от ассоциаций, которые выполняли эти смешные неполные нормативы. Причём зачастую только на бумаге с липовыми актами. На деле всё свозились на свалку (есть куча доказанных подобных нарушений, даже с тем же). Все нововведения — с комфортным сроком — с 2025 года.

Экологические требования будут работать для всего рынка. Именно РОП должен стать источником финансирования предприятий по переработке отходов (а не мы с вами, как сейчас, ведь деньги пока идут на это только из бюджета и тарифа).

Импортёры, производители и все, кто работает в России, должны понимать, что наша страна — не свалка, что экология — не пустой звук для пиар-активностей очередного бренда», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за утилизацию упаковки должна быть возложена на её производителей. Предложение по изменению механизма ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП) одобрил президент Владимир Путин.

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