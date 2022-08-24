Хабаровск, 24 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в удалённых гарнизонах в районах Крайнего Севера, в Камчатском крае и в островной зоне, в том числе на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, в рамках северного завоза доставлено более 34 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, или около 85% от намеченного плана. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Северный завоз

В числе доставленных военным грузов — более 7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), более 21 тыс. тонн твёрдого топлива, а также около 70 тонн вещевого имущества, 13 тонн медицинского имущества и более 2,5 тыс. тонн прочего имущества.

пресс-служба ВВО «Кроме того, в пути находится свыше 4 тыс. тонн различных грузов, из них около 1,5 тыс. тонн ГСМ, более 2 тыс. тонн прочих грузов».

Доставку грузов в отдалённые гарнизоны осуществляют силы ТОФ и суда сторонних организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе стартовавших в июне мероприятий северного завоза 2022 года в удалённые гарнизоны ВВО планировалось доставить около 42 тысяч тонн различных грузов, включая более 30 тысяч тонн твёрдого топлива и жидких горюче-смазочных материалов.