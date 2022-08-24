Баку, 24 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа принял участие в официальной церемонии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Мюнхен. 2020

Сообщается, что церемония встречи Токаева и казахстанской делегации прошла в президентском дворце «Загульба». После неё планируется подписание документов.

«Рад впервые посетить вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение», — сказал Токаев.

Стоит отметить, что Токаев прибыл в Баку 24 августа. Планируется, что он и Алиев проведут переговоры узком, а потом в расширенном форматах.