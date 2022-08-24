Москва, 24 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В вопросе выдачи виз российским гражданам наблюдаются очередные попытки США по дестабилизации политической ситуации на европейском континенте и по изоляции экономик промышленно развитых стран Евросоюза от крупнейших рынков сбыта и российских энергоносителей, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Как сообщало ИА REGNUM, что глава МИД Литвы предложил Габриэлюс Ландсбергис принимать решение о пропуске граждан России в страну только после ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

«Неэффективность политики европейских лидеров подтверждает не только рост цен на энергоресурсы, но и беспрецедентное ослабление евро к доллару. При этом Америка продолжает следовать своим интересам и навязывать остальным режим конфронтации с РФ», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

По его словам, США наращивает поставки своих энергоресурсов, получая сверхприбыль и усугубляя экономический кризис в ЕС, снимает санкции по стратегически важным для Штатов направлениям, в том числе для сохранения контроля над элементами нашей критической инфраструктуры и остаётся открытой притоку специалистов высокого уровня, в том числе из РФ и КНР, для воспроизводства базы научно-исследовательских кадров ввиду снижения качества подготовки собственных.