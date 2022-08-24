Оренбург, 24 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках расследования громкого уголовного дела против криминального авторитета выявлен новый эпизод. «Вора в законе» обвинили ещё в одном заказном убийстве, сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело

По версии следствия, криминальный авторитет известный как Корчага причастен к организации и руководству исполнением убийства криминального авторитета Абхазца из Орска. В 2000 году из личных неприязненных отношений, обусловленных разделом сфер влияния в криминальной среде, Корчага заказал убийство орского авторитета. Заказчик нашёл исполнителей из организованной преступной группы Казани, специализировавшихся на заказных убийствах на территории России. Киллер застрелил Абхазца 19 мая 2000 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, криминальный авторитет Корчага был задержан в Московской области в декабре 20 221 года и доставлен в Оренбург. По данным следствия, он причастен к организации убийств ряда криминальных авторитетов на востоке Оренбуржья в 2004–2008 годы