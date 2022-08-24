Москва, 24 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» объявили о бойкоте матчей Кубка России из-за «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом 24 августа сообщается на сайте фанатского объединения «Фратрия».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

«В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы ещё раз напоминаем — наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что для посещения матчей Кубка России по футболу «паспорт болельщика» не потребуется, за исключением финальной игры турнира.

Напомним, в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона 2022/23 вводится система Fan ID, из-за чего посещаемость матчей резко упала.