Саратов, 24 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. С 29 сентября из международного аэропорта «Гагарин» запускают новый рейс в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба саратовской воздушной гавани.

Saratov.gov.ru Аэропорт «Гагарин»

Полеты запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. По маршруту будут курсировать воздушные суда Embraer 170, вместимостью 78 кресел.

Из Саратова борт вылетит в 15:20, прибытие в новосибирский аэропорт Толмачево в 21:45. Для каждого города указано местное время.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июля авиакомпанией «Азимут» возобновлены перелеты по маршруту Саратов — Нижний Новгород.

За январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 года.

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