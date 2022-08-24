Екатеринбург, 24 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения. Об этом в ответ на задержание бывшего главы Екатеринбурга написал в своём телеграм-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения», — отметил Куйвашев.

Глава региона также выразил надежду на то, что созданный Ройзманом Музей Невьянской иконы, несмотря задержание его основателя, удастся сохранить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа в квартире Ройзмана прошли обыски. Были найдены визитки иностранных деятелей и дипломатов. Экс-главе Екатеринбурга инкриминируют публичное распространении заведомо ложной информации о применении Вооружённых сил РФ. Ройзману может грозит до трёх лет лишения свободы.