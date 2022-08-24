Москва, 24 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Москве провело комплекс мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины независимости, сообщает индонезийское посольство в Москве.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Жозе Тавареш

Череда мероприятий началась со спортивного матча, который начался 6 июля 2022 года и продлились целый месяц. Все спортивные соревнования, приуроченные к празднованию 77-го Дня независимости, прошли в столице — Москве. Соревнования проходили по четырем дисциплинам: настольный теннис, волейбол, бадминтон и мини-футбол. В спортивных соревнованиях приняли участие не только граждане Индонезии и России, но и иностранцы.

Кульминационным моментом празднования 77-го Дня независимости Индонезии стало проведение 17 августа 2022 года церемонии поднятия индонезийского флага.

Посол Индонезии в России Жозе Тавареш заявил, что празднование 77-го Дня независимости Индонезии в 2022 году все же прошло в «необычной» обстановке из-за пандемии, которая еще не закончилась.

«Текущая ситуация, с которой сталкивается глобальный мир, полна вызовов, в том числе продовольственного кризиса, энергетического кризиса и финансового кризиса», — заключил посол.

Посол Индонезии подчеркнул четыре сильные стороны, которыми обладает Индонезия, продолжая стремиться к достижению развитой страны, а именно: тесное сотрудничество всех элементов общества и государственных учреждений в борьбе с пандемией, богатые природные ресурсы, молодой трудоспособный возраст и растущая покупательная способность населения. Все это являются движущей силой национальной экономики в условиях глобальной конкуренции.

Жозе Тавареш также призвал всех индонезийцев в Российской Федерации внести свой вклад, проявить твердую приверженность делу, усердно работать, внедрять инновации и проявлять творческий подход в соответствии с соответствующими профессиями, чтобы реализовать большую программу и идеалы в отношении Индонезии.

Изюминкой празднования 77-й годовщины независимости Индонезии в Москве стал концерт индонезийской музыки и культуры, который состоялся 17 августа 2022 года в парке «Эрмитаж» в Москве. мероприятие посетили около 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в провинцию Ачех заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева обсудила сохранение популяции тигров.

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