Сыктывкар, , 11:28 — REGNUM В Сыктывкаре скончался 18-летний юноша, попавший под поезд, сообщает пресс-служба УМВД.

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ЧП произошло 17 августа на 94 км пикета №9 перегона станции «Сыктывкар — Човью». 18-летний юноша шел вдоль железнодорожных путей в наушниках. Он двигался навстречу приближающемуся составу и смотрел под ноги. Машинист, заметив человека на путях, стал подавать сигналы повышенной громкости, молодой человек не реагировал. При экстренном торможении локомотив смог сбросить скорость до 10 км/ч, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации республиканской больницы, но спустя шесть дней скончался.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, пермячка погибла под колёсами поезда.