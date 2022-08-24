Москва, , 11:26 — REGNUM Рынок нефти всё больше походит на «нефтяное казино», где главным становится не физическая нефть, а ее финансовый суррогат, который представлен производными ценными бумагами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«Рынок нефти стал неотъемлемой частью финансового рынка, причем самой его рискованной и странной части — деривативов. Цены на нефть всё меньше определяются классическим спросом и предложением и всё чаще становятся результатом деятельности финансового тотализатора, — констатировал экономист. — Это один из немногих рынков, где рыночные механизмы в виде биржевой торговли и конкуренции уживаются с картельным координатором производителей нефти ОПЕК. С одной стороны, явная манипуляция котировками, с другой — гарантированная добыча в рамках мирового спроса на этот сырьевой товар. Естественно, подобный дуализм приводит к искаженным сигналам для мало информированных участников фондового рынка».

По его словам, типичная проблема асимметричности информации усложняется «невидимой рукой», но только не рынка, а стран — экспортеров нефти и сезонного фактора.

«Теперь к этим причинам еще добавилась санкционная неразбериха, — отметил Ордов. — Есть подозрение, что сегодня уже никто не верит и не стремится к свободному ценообразованию на рынке нефти, но очень крупный капитал пытается использовать нефть как способ заработать на инвесторах — участниках этого казино. Ситуацию удерживает только то, что без физической нефти мир обойтись не может, а главные потребители и поставщики общаются не через биржевую площадку, но, как правило, с учетом биржевых цен».

Поэтому, как объяснил Ордов, рынок нефти разделен на реальный и виртуальный, причем последний функционирует для целей манипуляции котировками и перетоком капиталов «из маленьких карманов в глубокие» как на уровне физических лиц и финансовых компаний, так и на уровне государств.

«России в настоящее время рыночная конъюнктура благоволит, хотя очевидно, что для этого приходится прилагать большие усилия», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз ибн Салман аль-Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок поразила шизофрения.

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