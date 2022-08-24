Оттава, , 11:25 — REGNUM Канадское телевидение Global News со ссылкой на внутренние документы разведки Канады сообщило, что организация обеспокоена ростом религиозного экстремизма среди канадских мусульман в связи с победой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Нет экстремизму Procspb.ru

Через месяц после падения Кабула эта организация предупредила, что Афганистан станет «раем» для боевиков.

В октябре 2021 года, через несколько недель после падения Кабула, канадская разведка направила министру внутренней безопасности служебную записку, в которой предупредила, что возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, вероятно, приведёт к тому, что мусульманские экстремисты из Канады отправятся в Афганистан, а по возвращении, приложат усилия к росту религиозного экстремизма в канадском обществе.

Как показывают эти документы, за два года до падения Кабула канадская разведка предупредила своё правительство, что с выводом американских войск «правительство Афганистана очень быстро рухнет».

В оценочном отчёте агентства правительство Ашрафа Гани описывается как «слабое» и «пропитанное хронической коррупцией, фракционностью и экономическими неудачами» и не способное удержаться после вывода иностранных войск из Афганистана.

Разведка также предупредила, что победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставит под угрозу «безопасность региона».