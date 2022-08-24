Воронеж, , 11:24 — REGNUM Пять членов группировки теневых банкиров задержаны в Воронежской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

По версии следствия, подозреваемые создали нелегальную систему предоставления финансовых услуг. Свою нелегальную деятельность они осуществляли с июня 2019 по августа 2022 года. Наиболее популярной у клиентов нелегальных банкиров была услуга обналичивания денежных средств. В этих целях использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли банкирам деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии, которая составляла 11%.

«Чуть больше, чем за три года работы оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей», — уточнили в полиции.

В рамках оперативных мероприятий правоохранители провели десять обысков, изъято 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация.

В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении членов банды избраны меры пресечения, в том числе в виде ареста.