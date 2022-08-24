Самара, 24 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» пройдет 27 августа в Струковском саду Самары. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Карта Российской империи. Фрагмент

Отмечается, что фестиваль посвящен периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига.

«Тогда самарцы пошли добровольцами сражаться за братьев славян и изготовили легендарное знамя, которое впоследствии стало символом победы России, подвига, чести и доблести российского солдата и офицера, отдавшего свои жизни «за други своя», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2022 году Самарскому знамени исполняется 145 лет. В рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Иверском женском монастыре, а также крестный ход с его копией. В Струковском парке будут работать исторические интерактивные площадки, пройдет научно-практическая конференция, посвященная 145-летию исторических событий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Сообщается, что инициатором создания Знамени стал гласный городской думы Петр Алабин. В центре знамени изображения Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте. Знамя было освещено на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары и передано третьей дружине болгарского ополчения. С ним сражались в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, Шипку и Шейново. Оно стало знаменем-героем, единственным в мире полотнищем, награждённым орденом за храбрость. Сейчас Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области передал региональному батальону копию Самарского знамени.