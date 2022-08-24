Москва, 24 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Государственную аккредитацию Стрелковому союзу России вернуло Министерство спорта РФ. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба союза.

Minsport. tatarstan.ru Чемпионат России по стендовой стрельбе

Отмечается, что Стрелковый союз России наделён статусом общероссийской спортивной федерации по видам спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба».

Напомним, 25 марта Стрелковый союз России был лишён аккредитации из-за того, что не была представлена программы развития вида спорта.