Ульяновск, , 11:21 — REGNUM С начала военной спецоперации Ульяновская область приняла 1827 жителей территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223. Из них подавляющее большинство хочет остаться в России. Об этом заявила на штабе по комплексному развитию региона глава министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Анна Тверскова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При обсуждении ситуации с устройством беженцев, в том числе социально-медицинского обеспечения и поиска работы, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил «максимально трудоустроить» вновь прибывших, «чтобы они были при деле».

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«У них желание потом вернуться к себе на родину или они хотят осесть?» — поинтересовался глава региона.

«Из последней волны [в августе] практически 95% пока хотят остаться здесь», — сказала министр соцблагополучия Анна Тверскова.

«Значит, надо создать максимальные условия людям для комфортной жизни и обязательно трудоустроить», — поставил задачу губернатор.

Напомним, всего с начала военной спецоперации в регион прибыли 1827 беженцев с территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223 человека. Выбыли 1144 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области составляет 0,63%, что является третьим показателем среди регионов Поволжья. Всего насчитывается более 34 тыс. вакансий и 3,8 тыс. официально зарегистрированных безработных.

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