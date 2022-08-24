Кабул, , 11:18 — REGNUM Главное паспортное управление Афганистана объявило, что служба онлайн-регистрации паспортов будет активирована в афганских провинциях в ближайшее время. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганский паспорт darivoa.com

Шир Шах Куреши, заместитель начальника управления, заявил на пресс-конференции, что в провинциях граждане скоро смогут получать свои паспорта, используя онлайн-форму.

«Жители провинций могут получить свои паспорта, активировав онлайн-сервисы в своих провинциях в даты, указанные в онлайн-формах», — уточнил Куреши.

Однако Куреши ничего не сказал о конкретном времени запуска этой услуги. По его словам, эта акция проводится с целью уменьшения скопления людей в Главном паспортном управлении в Кабуле.

Куреши также заявил о снижении уровня коррупции в Главном паспортном управлении. Между тем, по словам некоторых заявителей, цена паспорта на чёрном рынке превышает 1000 долларов США.

Выдача паспортов была важным и спорным вопросом с тех пор, как к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и гражданам до сих пор трудно получить паспорт. Даже очередь соискателей паспорта на интернет-форумах занимает месяцы.