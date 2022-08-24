Москва, , 11:20 — REGNUM Один из российских лидеров в области разработки и обеспечения безопасности полётов воздушных судов и аэронавигации — АО «Бортовые аэронавигационные системы» получило крупный финансовый иск от Минпромторга России. Ведомство требует почти 1,5 млрд рублей с ответчика. Арбитраж Москвы начнёт рассмотрение спора 26 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело слушает судья Крикунова.

Иск на общую сумму 1 495 480 800 рублей поступил в базу суда в начале июня 2022 года, но его ещё не начали рассматривать. К первому заседанию истца обязали «документально и нормативно обосновать право требования» и предоставить «подлинные доказательства на обозрение».

Напомним, министерство в конце июля 2022 года также обратилось с двумя исками к научно-исследовательскому институту систем связи и управления, с которого в целом требуют более 2,78 млрд рублей. Речь идёт о взыскании субсидий и штрафных санкций.