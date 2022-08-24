Хабаровск, 24 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Новый резидент ТОР «Хабаровск» создаст домостроительный комбинат для возведения крупного района с социальной инфраструктурой, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.

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Проектная мощность предприятия позволит обеспечить строительство до 128 тыс. кв. метров жилья в год. Запуск планируется в марте 2023 года.

Общая сумма вложений составит более 430 млн рублей. Будет создано около 150 новых рабочих мест. Предприятие войдет в состав промышленно-строительного кластера.

Предприятие будет обеспечивать строительство микрорайона «Вершины» на площади 69 га в комплексной застройки территории «Ореховая сопка» в Хабаровске. Здесь планируется строительство жилых домов, четырех детских садов, двух школ, детской поликлиники, а также надземных паркингов и коммерческих помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область поступил первый транш в виде федерального инфраструктурного кредита на строительство социально-экономических объектов.