Самарканд, Узбекистан, 24 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В городе Самарканд накануне прошла торжественная церемония открытия международного туристического центра «Великий шелковый путь». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ekrem Canli Площадь Регистан в Самарканде

В структуру многофункционального центра, рассчитанного на обслуживание до 2 миллионов туристов в год, вошли ансамбль «Вечный город», Конгресс-холл, 8 современных гостиниц, амфитеатр и множество других объектов. К разработке проекта была привлечена международная группа опытных архитекторов и инженеров, сам проект также неоднократно обсуждался и усовершенствовался исходя из опыта национального зодчества и технологий современного градостроительства, а также климатических условий. Разработчики проекта усматривают глубокий смысл в том, что этому прекрасному комплексу дано название «Великий шелковый путь».

Трансконтинентальная торговая магистраль, берущая начало в древнем китайском городе Сиане, проходила по территории многих стран, в том числе через Самарканд, и шла до самого Рима, став средством развития экономического, культурного и просветительского диалога между народами мира.

«Мне доставляет большое удовольствие встретиться сегодня с вами на торжественной церемонии открытия Международного туристического центра «Великий шелковый путь», определяющего облик Нового Самарканда, дорогого для всех нас города», — отметил Мирзиёев.

По словам главы Узбекистана, Самарканд занимает особое место в истории национальной государственности и мировой цивилизации в целом.

«Этот вечный город играл важную роль в формировании и развитии двух Ренессансов в истории нашего края», — отметил Мирзиёев.

Президент также подчеркнул, что «не случайно великий Амир Темур избрал столицей основанного им могущественного государства именно Самарканд». Он указал, что в последние годы, «продолжая сформировавшиеся на этой земле добрые традиции, мы осуществляем масштабную работу по возрождению исторической славы Самарканда, чтобы сделать его еще более прекрасным и благоустроенным, превратить в настоящий центр международного туризма».