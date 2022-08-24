Москва, , 11:17 — REGNUM TikTok-блогер Waterfork (Артём Пименов) попросил помощи у своих поклонников. Об этом сообщил портал MediaLeaks.

Блогер Waterfork (Артём Пименов) Цитата из видеоблога Артёма Пименова

Пименов обратился к фанатам за советом, к какому психотерапевту ему обратиться. Блогер признался, что в последнее время испытывает проблемы с ментальным здоровьем. «Я пишу это в состоянии паники, которая накрывает меня чуть ли не каждый день. Мне очень трудно… Сейчас я пребываю в беспросветном мраке и отчаянии, стараясь скрыть это за кучей шуточек. Мне стало сильно хуже после коронавируса и после всего страшного опыта с сонными параличами и ложными пробуждениями», — рассказал он.

По словам Waterfork, в его ментальных проблемах виновато несколько человек. «Один обманул меня на несколько миллионов рублей и стабильно доводил меня до срывов, другой давил на болевые точки (любовь, отношения), угрожал и шантажировал (и продолжает это делать), третий грозится «разоблачить меня» и рассказать все секреты (коих немало) и так далее», — пишет он, не раскрывая имён.

ИА REGNUM напоминает, что Артём Пименов получил известность в 2020 году благодаря юмористическим роликам в TikTok. На данный момент на его аккаунт в соцсети подписано более 5 млн человек.

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