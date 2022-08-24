Москва, 24 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Варшава преследует собственные интересы, ни о какой евросолидарности речь не идёт. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Польши поставлять нефть на НПЗ в Германии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Предполагалось, что поставки нефти на НПЗ в немецком городе Шведт станут альтернативой импорту российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Но, как сообщало ИА REGNUM, Польшу не устроила принадлежность 54% акций этого НПЗ Роснефти.

«Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, Польшей руководит «желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности». Варшава не хочет играть в пользу своих соседей по ЕС, а хочет воспользоваться моментом и извлечь максимум, разыграв в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту.

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