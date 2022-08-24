Ростов-на-Дону, 24 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Рок-группа «Why Not?!» («Почему нет?!») из России стала победителем международного музыкального конкурса Undertalant-2022. Однако организатор творческого состязания после этого был уволен.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Конкурс прошёл в Южной Америке. Музыканты из Ростова-на-Дону, отправившие четыре композиции, обошли более 400 претендентов из Канады, США, Филиппин, Ирака и других стран, сообщает ГТРК «Дон-ТР». За группу из России проголосовало абсолютное большинство слушателей.

Однако после подведения итогов конкурса был уволен его вдохновитель и организатор Исао Есимура.