Москва, 24 августа 2022, 11:16 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Сочи. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что 30-летний Логинов не выступит в Сочи из-за болезни
Напомним, Логинов является чемпионом мира, а также двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.
Этап Кубка Содружества в Сочи состоится с 25 по 28 августа.
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