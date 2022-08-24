Москва, , 11:16 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Сочи. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Александр Логинов Biathlonworld.com

Отмечается, что 30-летний Логинов не выступит в Сочи из-за болезни

Напомним, Логинов является чемпионом мира, а также двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.

Этап Кубка Содружества в Сочи состоится с 25 по 28 августа.

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