Москва, 24 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Российский биатлонист Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Сочи. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Biathlonworld.com Александр Логинов

Отмечается, что 30-летний Логинов не выступит в Сочи из-за болезни

Напомним, Логинов является чемпионом мира, а также двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.

Этап Кубка Содружества в Сочи состоится с 25 по 28 августа.