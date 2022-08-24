Химки, Московская область, , 11:13 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом 24 августа сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Мне кажется, мы уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

В летний период дозаявок в «Химки» перешли вратари Антон Митрюшкин и Виталий Гудиев, защитники Валентин Пальцев, Алексей Никитин, Кирилл Боженов, Артур Черный, Захар Волков и Ираклий Чежия, полузащитники Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Аяз Гулиев, Даниил Камлашев и Роман Гбане, нападающие Денис Давыдов и Кемаль Адеми.

Также клуб выкупил у московского «Спартака» права на хавбека Резиуана Мирзова. Трансферное окно закроется 8 сентября.

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