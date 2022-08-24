Химки, Московская область, 24 августа 2022, 11:13 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом 24 августа сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»
ФК «Химки»

«Мне кажется, мы уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

В летний период дозаявок в «Химки» перешли вратари Антон Митрюшкин и Виталий Гудиев, защитники Валентин Пальцев, Алексей Никитин, Кирилл Боженов, Артур Черный, Захар Волков и Ираклий Чежия, полузащитники Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Аяз Гулиев, Даниил Камлашев и Роман Гбане, нападающие Денис Давыдов и Кемаль Адеми.

Также клуб выкупил у московского «Спартака» права на хавбека Резиуана Мирзова. Трансферное окно закроется 8 сентября.

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