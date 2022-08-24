Мехико, 24 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Испанский певец Пласидо Доминго заявил, что он не имеет отношения к секте «Школа йоги Буэнос-Айреса», занимавшейся отмыванием средств и предоставлением интим-услуг. Соответствующий комментарий он дал мексиканскому телеканалу Azteca TV.

Ralf Roletschek Пласидо Доминго

«Вы видели, что всё подтверждает то, что ничего нет. О чем я очень сожалею, так это о том, что это была группа друзей, которых я считал музыкантами, <…> я пригласил их поработать и, к сожалению, этого не произошло. И, безусловно, я тут не при чем», — сказал Доминго.

Ранее в СМИ появилась информация, что промоутер концерта Пласидо Доминго в Чили отменил выступление певца в Сантьяго, запланированное на октябрь 2022 года.