Симферополь, 24 августа 2022, 11:26 — REGNUM Крым вошёл в число победителей конкурса на получение грантов для развития туристической инфраструктуры. Об этом 24 августа в телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он также сообщил, что в 20 213 году в Крыму при поддержке правительства России планируется реализовать проекты туристских кодов центров городов Алупки и Евпатории.
На 2022 год индустрия туризма региона уже получает поддержку на общую сумму более полумиллиарда рублей — это и строительство быстровозводимых гостиниц, и благоустройство пляжей, и создание иной туристической инфраструктуры.