Симферополь, , 11:26 — REGNUM Крым вошёл в число победителей конкурса на получение грантов для развития туристической инфраструктуры. Об этом 24 августа в телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Крым. Судакская крепость Марина Каширская © ИА REGNUM

«Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов Российской Федерации на предоставление грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий. Общая сумма — 165 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — написал Аксёнов.

Он также сообщил, что в 20 213 году в Крыму при поддержке правительства России планируется реализовать проекты туристских кодов центров городов Алупки и Евпатории.

На 2022 год индустрия туризма региона уже получает поддержку на общую сумму более полумиллиарда рублей — это и строительство быстровозводимых гостиниц, и благоустройство пляжей, и создание иной туристической инфраструктуры.