Владивосток, , 11:09 — REGNUM Во Владивосток прибыл корвет «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, который в конкурсе по морской выучке «Кубок моря», проходившем в Жёлтом море в рамках Армейских международных игр АрМИ-2022 разделил первое место с кораблём ВМС Китайской народно-освободительной армии (НОАК). Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Новейший корвет «Громкий» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Состязания, которые с 15 по 21 августа проходили в морских полигонах акватории Жёлтого моря и на территории базы ВМС НОАК в Циндао, включали шесть этапов. Военные моряки демонстрировали мастерство в артиллерийской стрельбе по морской мишени, по морской мине и по воздушной цели, а также в борьбе с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, в использовании спасательных средств и в морской выучке при постановке корабля на бочку.

пресс-служба ВВО «Моряки ТОФ показали высокий профессионализм и морскую выучку на всех этапах, набрав одинаковое количество баллов с хозяевами организации конкурса… После завершения конкурса корвет «Громкий» совершил переход в пункт базирования и прибыл во Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, моряки военно-морских сил Китая и России начали соревнования в боевом мастерстве в портовом городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

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