Новосибирск, 24 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Делегация Нигерии выразила поддержку действиям правительства России. Об этом представители делегации заявили во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Технопром»

Отметим, что делегация Нигерии во главе с послом Нигерии в России Абдуллахи Шеху участвует в форуме «Технопром», который в эти дни проходит в Новосибирске.

«Нигерия — одна из самых больших стран в Африке с населением более 200 миллионов человек. Мы также являемся самой крупной экономикой Африканского континента, играем важную роль в ООН и всегда поддерживаем резолюции, выдвинутые Россией. Мы ценим и помним ту помощь, которую оказывала ваша страна в течение самого сложного периода нашей истории — во времена гражданской войны, — заявил Шеху. — Мы понимаем современную политическую обстановку и наше присутствие здесь, на «Технопроме», — это выражение поддержки как действиям правительства России, так и непосредственно действиям регионального правительства Новосибирской области. Мы поддерживаем усилия России по созданию мультиполярного мира, считаем действия России оправданными и своевременными. Россия — мировая держава, её усилия в мире не должны игнорироваться и сдерживаться. И присутствие наше здесь — выражение вам нашей поддержки».

Напомним, что 23 августа в Новосибирске стартовал IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022». Несмотря на санкции, в нём участвуют представители более 20 стран.

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